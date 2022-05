Ferrari en Red Bull geven elkaar geen duimbreed toe in laatste training GP Monaco

De Mexicaan noteerde met 1.12,476 de snelste tijd van het weekend. Tijdens de eerste en tweede training was Ferrari nog dominant geweest, maar Red Bull liet in de derde training zien dat het een flinke sprong voorwaarts heeft gezet.

Het was voortdurend stuivertje wisselen op de tijdenlijst. Toen de geblokte vlag werd gezwaaid, vond Max Verstappen zichzelf terug op de vierde plaats. De leider in de WK-stand was vier tienden langzamer dan teamgenoot Sergio Pérez.

Vlak achter Pérez zette Verstappens concurrent Charles Leclerc de tweede tijd neer. Zijn teamgenoot bij Ferrari Carlos Sainz was op de derde plaats nipt sneller dan Verstappen. De Limburger werd bij een van zijn snelle rondes nog gehinderd door Zhou Guanyu van Alfa Romeo. De wedstrijdleiding onderzoekt het incident na de training.

Verstappen won vorig jaar in Monaco en arriveerde in het prinsdom na een zegereeks van drie races. In de WK-stand heeft hij zes punten voorsprong op Leclerc.

Race in Monaco wordt vaak gewonnen van pole

Doordat het op het krappe stratencircuit lastig is om in te inhalen, is de kwalificatie in Monaco nog belangrijker dan elders. Van de laatste twaalf GP's werden er liefst acht gewonnen door de coureur die poleposition pakte.

De kwalificatie begint om 16.00 uur.