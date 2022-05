John Achterberg: van de nachtsortering bij de PTT naar de derde Champions League-finale

In Nederland was John Achterberg nog een semiprof in de eerste divisie. Op zijn hoogtepunt keepte hij bij NAC en FC Eindhoven, om daarnaast nog diensten te draaien op het postkantoor. "Op het sorteercentrum van de PTT", zegt Achterberg, die zo zijn wekelijkse rooster nog opdreunt. "Dat waren nog eens lange dagen." Achterberg heeft het harde werken nooit geschuwd. Voor hem persoonlijk viel alles ineens op zijn plek toen hij op zijn 26ste in het Engelse voetbal belandde. "De mentaliteit, het willen winnen. En dat met de stijl van keepen die ik vanuit Nederland had meegenomen, dat bleek een uitstekende combi." Verengelst Na inmiddels bijna een half leven aan de overkant van het water voelt Achterberg (50) zich behoorlijk verengelst. Twee van zijn drie kinderen zijn er geboren. Als gewaardeerd keeperstrainer van Liverpool heeft hij bijna het hoogst haalbare afgedwongen, realiseert hij zich. Hij hoeft er nooit meer weg. Liverpool-Real Madrid wordt alweer zijn derde Champions League-finale. Het begint bijna gewoon te worden. "Ik geniet hier elke dag."

2020: John Achterberg (tweede van rechts) na het winnen van de landstitel - Pro Shots

Natuurlijk heeft hij ook weleens slapeloze nachten, zoals vier jaar geleden in Kiev. Toen was het ook al Liverpool-Real, die dramatisch verloren finale waarin Sergio Ramos sterspeler Mohamed Salah tegen de grond beukte en zwaar aan diens schouder blesseerde. En waarin keeper Loris Karius blunderde door de bal tegen Karim Benzema aan te gooien. "En als we verliezen, dan verliezen we allemaal", zegt Achterberg. Dat komt niet heel vaak meer voor, want Liverpool is inmiddels wereldtop. Achterberg heeft de club naar ongekende hoogte zien groeien, tijdens zijn inmiddels al bijna dertienjarige verblijf aan Anfield Road. Hij voelt zich maar een klein radertje in het hele proces, dat volgens hem volledig aan de komst van Jürgen Klopp te danken is. "Hij is de bevlogen manager die hier alles in gang zet", ervaart Achterberg, die nauw wordt betrokken bij het werk van de Duitser met het eerste elftal. Klik met Klopp En Klopp waardeert ook het werk van Achterberg, die zijn trainingen tot in de perfectie voorbereidt. "Als John nu zijn beide handen zou breken, dan kunnen we zonder problemen nog zes weken vooruit", zei Klopp in Achterbergs biografie Missie aan de Mersey. "We weten allemaal hoe belangrijk het werk is dat de andere mensen in de trainersstaf doen."

John Achterberg met hoofdtrainer Jürgen Klopp - AFP

De klik was er meteen, toen Klopp eind 2015 werd aangesteld bij Liverpool. "Vanaf de allereerste seconde wist ik: deze jongen is geboren om keeper te worden", aldus Klopp. "Ik weet ook bijna zeker dat hij nu nog steeds keeper zou zijn als zijn lichaam het allemaal nog aan zou kunnen. Het is zijn grootste passie. Ongelooflijk. Keepen en zijn familie: dat zijn de twee dingen die hij nodig heeft in het leven." Heroïsche optredens Achterberg hield het tot zijn 36ste vol, bij Tranmere Rovers. Een club die toen nog een tijd op het een na hoogste niveau van Engeland speelde, waarbij de Utrechtse keeper bekendheid verwierf met een paar heroïsche optredens in het bekertoernooi. Nu schitteren zijn eigen pupillen, met een rol voor Achterberg in de luwte. En daar voelt hij zich ook het prettigst bij. Toch laat hij wel graag zijn stem horen als het gaat om de ontwikkeling van Nederlandse keepers. Het moet beter. "Justin Bijlow doet het redelijk, is nu gelukkig weer fit. Hij moet het de komende jaren laten zien, dan kan hij wellicht een stap maken."

1993: John Achterberg (linksboven) bij FC Utrecht - Pro Shots

"Ze moeten in Nederland af van de nadruk leggen op het meevoetballen. Dat is maar een onderdeel, maar niet de basis", vervolgt hij. "Het is een mentaliteitskwestie, ik hoop dat daar vanuit de KNVB met trainers als Frans Hoek en Patrick Lodewijks stappen in worden gemaakt. En die omslag begint al met de kleintjes." Zijn eigen keepers bij Liverpool staan er uitstekend voor, constateert hij tot zijn genoegen. Al moeten ze het vanavond in Parijs zelf doen, voor nu zit zijn werk erop. De vorige finales werden dit seizoen gewonnen na penalty's, twee persoonlijke succesjes voor de keepers van Achterberg. Al zal hij dat zelf nooit benadrukken. Verguisde Karius Ook de verguisde Karius heeft hij nog onder zijn hoede. Al speelde die geen seconde meer in een officieel duel voor Liverpool sinds dat persoonlijk drama in Kiev. Karius, pas 28 jaar, werd tussendoor nog wel uitgeleend aan Besiktas en Union Berlin. "Hij traint het laatste jaar weer hier. Ik vind hem nog steeds een fantastische keeper", zegt Achterberg, die hem met er zijn eigen motto weer bovenop hoopt te krijgen. En als het niet in Liverpool is, dan wel ergens anders. Een succesverhaal hoeft niet ingewikkeld te zijn. "Gewoon keihard werken en positief blijven."