Chelsea maandag in Amerikaanse handen: 3 miljard euro naar humanitaire doeleinden

De verkoop van Chelsea is een feit: de Engelse voetbalclub is vanaf maandag in Amerikaanse handen. Chelsea maakte in een korte verklaring op de website bekend dat vrijdagavond "een laatste en definitieve overeenkomst" is gesloten met het consortium rond zakenman Todd Boehly. Naast de Amerikaan behoren ook investeringsmaatschappij Clearlake Capital, de Zwitserse miljardair Hansjörg Wyss en de Britse vastgoedontwikkelaar Jonathan Goldstein tot het consortium.

De groep betaalt 3 miljard pond om Chelsea over te nemen van Roman Abramovitsj en willen daarnaast 2 miljard pond investeren in de club. De Russische miljardair verkoopt de club als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Abramovitsj kocht Chelsea in 2003 van Ken Bates. Onder leiding van de Rus werd de Londense club onder meer vijf keer landskampioen en won het twee keer de Champions League, in 2012 en 2021.