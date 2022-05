Het geheim van het succes van Real: Ancelotti, Benzema, of toch gewoon geluk?

"Hier in Madrid heeft iedereen het over het wonder van Real en de magie van Bernabéu", zegt Diego Torres, sportjournalist van El País. "Maar eerlijk gezegd, ze hebben vooral veel geluk gehad. Real is een sterk instituut, met een goede selectie en een geweldige trainer, maar staat eigenlijk per ongeluk de finale."

Wat is het geheim van het succes van Real Madrid? Topscorer Karim Benzema, de excellerende doelman Thibaut Courtois of toch de hand van de gelouterde coach Carlo Ancelotti?

De renovatie van het stadion, die een mobiele grasmat en een uitschuifbaar dak moeten opleveren, is al sinds 2019 aan de gang en de kosten zijn al opgelopen tot een miljard euro. In nieuwe spelers werd dan ook nauwelijks geïnvesteerd.

"Het was overleven na de economische crisis van het vorige seizoen", vertelt Torres. "Ze hadden geen plan voor dit seizoen. Het was een kwestie van tijd winnen en het naar omstandigheden zo goed mogelijk doen."

Eduardo Camavinga kwam voor 'slechts' 31 miljoen euro over van Stade Rennais en David Alaba kwam transfervrij van Bayern München. Real had nog wel 160 miljoen klaarliggen voor het aantrekken van Kylian Mbappé van PSG, maar die kwam niet. En ook deze maand kreeg Real van de inmiddels transfervrije Fransman een afwijzing.

In de achtste finales won PSG de eerste wedstrijd met 1-0 en leidde het in de return bij rust ook met 1-0, maar sloeg Benzema vervolgens toe met een hattrick.

En dat pakte goed uit, met een landstitel in Spanje en onverwacht succes in de Champions League. Na een groepsfase waarin nota bene in eigen huis werd verloren van het Moldavische FC Sheriff volgde een spectaculaire knock-outfase met drie opzienbarende comebacks.

De halve finale tegen Manchester City zal niemand snel vergeten. Na een 4-3 nederlaag in Manchester (met twee goals van Benzema) won Real thuis met 3-1 na verlenging. Dankzij twee goals in blessuretijd van Rodrygo en een penalty van... Benzema.

In de kwartfinales won Real het eerste duel met 3-1 van Chelsea, opnieuw dankzij een hattrick van Benzema, maar keek het in de return een kwartier voor tijd tegen een 3-0 achterstand aan. Het werd alsnog 3-2 na verlenging, met de beslissende goal van Benzema.

De sensationele rol van de 34-jarige Benzema, bij de vorige vier Champions League-finales van Real nog secondant van Cristiano Ronaldo, is duidelijk, De superspits is dit seizoen goed voor 44 doelpunten in 45 wedstrijden, waarvan 15 in de Champions League.

Ancelotti geeft ook zelf toe dat zijn idee van voetbal in de afgelopen twintig jaar is veranderd. "Maar wat er niet is veranderd, is mijn relatie met de spelers. Dat is het belangrijkste. Ik ben iedere dag bezig met mijn spelers, maar zo moet ik ze niet noemen, ze zijn mijn vrienden."

De coach is dan ook altijd de rust zelve langs de lijn. Tijdens de zinderende slotfase in de halve finale tegen Manchester City waren slechts zijn kauwgom kauwende kaken in beweging. En bij de allerspannendste momenten trok hij zijn linkerwenkbrauw op.

Puur geluk en toeval

Ancelotti lijkt dan ook het geheim achter het onverwachte succes te zijn. Maar volgens sportjournalist Torres was de doorslaggevende factor iets anders: "Real is het machtigste instituut in het wereldvoetbal en dat geeft stabiliteit, kracht en zelfvertrouwen, ook in moeilijke tijden", stelt Torres. "Maar de belangrijkste reden dat ze in de finale staan, is puur geluk en toeval."

"Het is niet vanwege de solide voetbalstructuur, de ervaring of de klasse, maar doordat alles samenviel en meeviel. Fouten bij de tegenstander, beslissingen van de scheidsrechter, missers van City-trainer Pep Guardiola in de halve finale... De manier waarop Real de finale heeft gehaald, dat kun je niet verzinnen. Soms is voetbal net als een pokerspel."