NAC neemt afscheid van trainer De Graaf na 'sportief en persoonlijk moeilijk jaar'

NAC Breda neemt afscheid van trainer Edwin de Graaf. Het aflopende contract van de 42-jarige trainer wordt niet verlengd.

De Graaf was assistent bij NAC en nam in juli vorig jaar de taken over van de opgestapte Maurice Steijn. Hij tekende een eenjarige verbintenis.

Onder leiding van De Graaf eindigde NAC dit seizoen op de achtste plaats in de eerste divisie. In de eerste ronde van de play-offs om promotie bleek ADO Den Haag over twee wedstrijden te sterk.

Sportief en persoonlijk moeilijk jaar

NAC zegt zijn contract niet te hebben verlengd "gezien de sportieve prestaties en de ontwikkeling van de spelersgroep van afgelopen seizoen".

"Het was op sportief vlak een lastig seizoen. Voor de hoofdtrainer was het tevens op persoonlijk vlak een moeilijk jaar. NAC heeft erg veel bewondering voor de werklust en de positiviteit van Edwin tijdens deze moeilijke periode", schijft de clubleiding.

NAC doelt daarmee op het feit dat in november een tumor bij De Graaf werd ontdekt. Na een operatie in december werd hij vorige maand 'schoon' verklaard.