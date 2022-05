Klassieker Monaco staat onder druk, maar niemand ziet de race sneuvelen

De GP van Monaco staat onder druk - Pro Shots

"Monaco betaalt het kleinste bedrag van alle circuits op de F1-kalender en je kunt er niet eens fatsoenlijk inhalen", sneerde teambaas Christian Horner van Red Bull Racing onlangs over de race die - coronajaar 2020 uitgezonderd - in 1954 voor het laatst niet op de kalender stond. "Natuurlijk heb ik oog voor het bijzondere karakter van deze race en de traditie", vervolgde Horner. "En toch moeten we vooruit. Dat geldt zeker voor deze grand prix. Stilstand is achteruitgang." "Als deze race geen geschiedenis had, zou hij nu nooit op de kalender staan", onderstreept Max Verstappen de mening van zijn teambaas aan de vooravond van de 68ste editie. De wereldkampioen verwacht niet dat het icoon zal sneuvelen.

Grand Prix van Monaco bij de NOS De zevende grand prix van het seizoen begint zondag om 15.00 uur en is rechtstreeks te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Ook is de race via flitsen op NPO Radio 1 te volgen. Een uitgebreide samenvatting, met analyse van Jan Lammers, is zondagavond vanaf 17.00 uur te zien op NPO 1, NOS.nl en in de app.

"Monaco heeft een enorme historie. We hebben hier geweldige raceweekends gehad. De huidige auto's zijn eigenlijk te groot, te breed, te lang en te zwaar voor dit circuit. Toch vind ik dat Monaco op de F1-kalender hoort. Hier moeten we zijn." 'Niet te hard kussen' De Grand Prix van Monaco heeft twee gezichten. Vriend en vijand noemen de race een optocht, maar de zaterdag levert doorgaans de spectaculairste kwalificatie van het seizoen op. "De kwalificatie in Monaco is voor de Formule 1 de grootste dag van het jaar", schetst Daniel Ricciardo van McLaren. De Australiër, die de legendarische stratenrace in 2018 op zijn naam schreef, is dol op Monte Carlo. "Dit is het enige circuit waar coureurs met een boot aankomen. Dat is en blijft uniek. Op het water passeren we eerst vrij grote boten, dichtbij het circuit worden ze nog groter en vervolgens wordt het surrealistisch." "Het is een privilege om hier te mogen racen", zegt Ricciardo. "Vooral als je in de kwalificatie voluit gaat en de ronde perfect lukt. Dat is een onbeschrijflijk lekker gevoel. Natuurlijk gaan we op elk circuit voluit, maar Monaco is veel heftiger. Je hebt geen seconde om na te denken. Kwalificatierondjes in Monaco zijn gestoord, in de beste zin van het woord."

De GP van Monaco in 1979 - AFP

Pierre Gasly (Alpha Tauri) verwoordt het subtiel anders. "Je bent hier voortdurend de limiet aan het kussen, maar je moet zorgen dat je niet te hard kust." Monegask Charles Leclerc (Ferrari) vindt de kwalificatie het heftigste uur van het F1-jaar. "Nergens is het bloedstollender. De muren zijn zo dichtbij. Een loodzware klus." Tweevoudig winnaar Fernando Alonso (Alpine) is ervaringsdeskundige. "Ik race hier al voor de achttiende of negentiende keer en het blijft speciaal. De risico's die je op zaterdag moet nemen zijn enorm, maar als het lukt, geeft dat een enorm voldaan gevoel. Dat is op geen enkel ander circuit zo extreem." De ex-wereldkampioen bestrijdt de mythe dat alleen de beste coureurs in Monaco kunnen winnen. "Niet de coureur, maar de auto bepaalt hier of je in staat bent te presteren. Ik heb hier twee polepositions behaald, maar die rondjes waren niet vlekkeloos. Het is me denk ik vijf keer gelukt wél een perfecte ronde neer te zetten, maar dan stond ik juist niet op pole." Nieuwe wagens Alonso verwacht dat de nieuwe generatie F1-bolides niet uit de verf zal komen in Monaco. "Hier rijden met deze wagens is meer dan een uitdaging. Eigenlijk zit alles wat je nodig hebt in Monaco niet op deze auto's. In deze straten wil je juist een auto hebben waarmee je kunt pushen." De twintig coureurs zijn unaniem in hun oordeel. Met de nieuwe auto's valt in Monaco eigenlijk niet te racen. "Het is ploeteren en stuiteren door trage bochten. Het past niet. De auto's zijn te groot en te zwaar en je gaat zo de muur in", omschrijft George Russell (Mercedes) de beproeving.

Leclerc op de Grand Prix historique in Monaco - Pro Shots