'Legale gokwebsites schieten tekort in bescherming gokkers'

Legale gokwebsites schieten tekort in het beschermen van gokkers in Nederland, concludeert KRO-NCRV-onderzoeksprogramma Pointer.

Sinds 1 oktober vorig jaar is het legaal om te gokken bij door de Nederlandse staat goedgekeurde goksites. Deze sites moeten er actief voor zorgen dat consumenten niet verslaafd raken, maar daar komt in de praktijk volgens Pointer weinig van terecht.

Het programma sprak met een aantal gokverslaafden die weinig in de weg werd gelegd om door te blijven gokken. Zo kon een zogenoemde probleemspeler bij een van de aanbieders ruim 40.000 euro vergokken zonder dat er werd ingegrepen. Deze speler speelde ook bij een andere aanbieder die hem 15.000 euro liet vergokken terwijl volgens Pointer duidelijk was dat hij een probleemspeler was.

Bewust laten doorspelen

De 15.000 euro vergokte de probleemspeler bij Toto, een bedrijf van de Nederlandse Loterij. Directeur van de Nederlandse Loterij Niels Onkenhout zei dat het bedrijf de klant bewust liet doorspelen, in de hoop dat hij dan weer een 'gewone' recreatieve gokker zou worden. "Anders gaat de speler naar ergens anders, of naar de illegaliteit."

Ook andere spelers werden niet gestopt door gokbedrijven of ze kregen een waarschuwingsmailtje met de vrijblijvende vraag of ze zeker wisten dat ze door wilden gaan. Het probleem is ook bij verslavingsdeskundigen bekend. In het programma vertelt onderzoeker Tony van Rooij van het Trimbos-instituut dat spelers nu onvoldoende beschermd worden.

Zorgen bij politiek

De Tweede Kamer maakt zich al langer zorgen over deze praktijken. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) liet al eerder weten in te willen grijpen. Een van de problemen is ook dat spelers op dit moment bij een andere site door kunnen gokken als ze op één site bijvoorbeeld aan hun - zelf ingestelde - limiet zitten.

Weerwind schreef op 21 april in een brief aan de Kamer dat er eerder vanuit privacyoverwegingen niet voor is gekozen om het gedrag van afzonderlijke spelers en hun speellimieten over alle aanbieders heen te volgen. Nu wordt onderzocht of dit toch kan worden gedaan.