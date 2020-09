De Nations League: hoe zit het ook alweer en wat is er anders?

Het Portugal van Cristiano Ronaldo is titelverdediger in de Nations League - ANP

De tweede editie van de Nations League is donderdagavond van start gegaan en vandaag barst het nog altijd relatief nieuwe UEFA-toernooi ook voor het Nederlands elftal los. In de Johan Cruijff Arena in Amsterdam speelt Oranje om 20.45 uur tegen Polen. Maar hoe zit het ook alweer met de tamelijk ingewikkelde opzet van de Nations League? Er zijn verschillende divisies, er is een promotie- en degradatieregeling en er is ook nog een ontsnappingsroute naar het WK. En nu heeft de UEFA ook nog van alles veranderd in de opzet. Met deze zes vragen en gelukkig ook antwoorden ben je helemaal op de hoogte van het wie, wat, waar en waarom van de Nations League.

Hoe ging het vorige keer ook alweer met de Nations League? Uit Nederlands oogpunt: prima! Na het mislopen van een EK en een WK was de eerste editie van de Nations League een uitgelezen kans voor (de toenmalige) bondscoach Ronald Koeman om met een nieuwe generatie voetbaltalenten het geschonden blazoen op te poetsen. En dat ging voorspoedig. Nederland werd eerste in een pittige groep met Frankrijk en Duitsland en plaatste zich voor het eindtoernooi, in juni vorig jaar in Portugal. Na een zege op Engeland in de halve finales waren de Portugezen in de eindstrijd helaas wel met 1-0 te sterk voor Oranje.

Oranje buigt in finale Nations League voor Portugal - NOS

Wat is er veranderd met de groepen en de divisies? Net als de eerste keer zijn de 55 deelnemende landen verdeeld over vier divisies, A tot en met D. Nederland zit in Divisie A met de sterkste landen. Iedere divisie bestaat weer uit vier groepen, behalve Divisie D, waarover later meer. Vorige keer zaten er drie landen in iedere groep, maar UEFA heeft de groepen vergroot. Dat betekent dat de twaalf landen die vorige keer laatste werden in hun groep niet zijn gedegradeerd, zoals eigenlijk wel de bedoeling was. Elke divisie telt nu dus vier groepen met vier landen, behalve de laagste Divisie D. Daar zijn nu nog twee groepen, eentje met vier en eentje met drie kleine landen.

Bekijk de groepsindeling van Divisie B, Divisie C en Divisie D via Teletekst. Nederland zit in groep 1 van Divisie A, samen met Polen, Italië en Bosnië-Herzegovina. De winnaars van de vier groepen in Divisie A plaatsen zich (net als vorig jaar) voor het finaletoernooi, dat na het EK in de herfst van 2021 wordt afgewerkt. Is het nog te volgen? Dan gaan we nu naar de wijzigingen in de promotie- en degradatieregeling.

Hoe zit het met de promotie- en degradatieregeling? Die regeling is gehandhaafd, hoewel de UEFA na de eerste editie de spelregels na afloop heeft aangepast waardoor niemand degradeerde. Nu is het zo: de landen die laatste worden in hun groep in Divisie A en B degraderen. De nummers laatst in de vier groepen in Divisie C zullen play-offs moeten spelen om te bepalen wie er afzakt naar Divisie D, aangezien er daar maar twee groepen zijn.

Is er dit keer ook weer een ontsnappingsroute om via de Nations League op het WK terecht te komen? Zeker, maar het is wel anders en een beetje ingewikkeld. De vorige keer plaatsten de zestien beste landen uit de Nations League, die zich niet direct voor het EK hadden geplaatst, zich voor de play-offs waarin vier EK-tickets waren te verdienen. Die play-offs zijn overigens nog steeds niet afgerond vanwege de coronacrisis, maar dit terzijde.

Roemenië was een van de landen die zich plaatste voor de play-offs - ANP

Voor het WK van 2022 is er een gewijzigde ontsnappingsroute. Alleen de twee beste landen uit de Nations League, die in hun WK-kwalificatiegroep niet bij de eerste twee zijn geëindigd, maken kans. Zij stromen door naar de Europese play-offs voor het WK, ergens in de lente van 2022. Voor de échte WK-kwalificatie zijn er namelijk tien Europese groepen. De nummers één plaatsen zich rechtstreeks voor het WK, de tien nummers twee plaatsen zich voor de play-offs. Zij gaan samen met de twee Nations League-kandidaten in een soort mini-toernooi strijden om drie WK-tickets.

Waar en wanneer zijn de Nations League-wedstrijden? De groepswedstrijden worden gespeeld in drie blokken. Van 3 tot en met 9 september zijn de eerste twee speeldagen. De tweede periode is van 10 tot en met 14 oktober en de laatste van 14 tot en met 18 november.

Nederland speelt al zijn wedstrijden in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. De wedstrijden van deze maand zijn sowieso nog zonder publiek. Wat er in oktober gebeurt, is nog niet duidelijk.