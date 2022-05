Boulderen is puzzelend de muur op: 'Klimmers moeten denken: wow!'

De hoofdroutebouwer van het NK Boulder boort en timmert met zijn team de klimroutes in de muur voor het nationaal kampioenschap dat vanavond plaatsvindt bij boulderhal Revolt in Delft. Drie dagen lang klauteren en 'puzzelen' om een even aantrekkelijke als uitdagende wedstrijd te maken voor klimmers én het publiek.

Wolkjes wit poeder stuiven op als hij in zijn handen klapt, de magnesiumresten kleven in de groeven van zijn vingers. Met een boor en roze 'boulder' loopt Frank Loeve (35) naar de klimwand.

Afblokken? "Dat doen we als we willen dat iemand springt", legt Nikki uit, staand op de mat voor de finalemuur waar het bouwteam zestien routes knutselt. Om haar heen staan ladders, liggen bouten en schroeven en allerlei formaten grepen in alle kleuren van de regenboog. Her en der liggen verdwaalde boormachines.

Routezetten is teamwork, zegt Loeve, om tunnelvisie te voorkomen. Samen met de uit Londen overgevlogen bouwer Alex (39), de onuitputbare Max (24) en bondscoach van Jong Oranje Nikki (31) is er constant overleg. Moet die roze boulder niet weg? Of die gele een kwartslag gedraaid? Of misschien dat hoekje afblokken?

Het aantal pogingen kan flink verschillen per atleet en route, afhankelijk van de specialiteiten van de klimmer. Precies waar routebouwer Loeve op inspeelt. "Om spektakel of een extasemoment te creëren."

Datzelfde geldt voor de kijkers, die willen spektakel en moeten kunnen meeleven. "Het is heel vet als je iets hebt wat het publiek nog nooit heeft gezien." Dat kan vanavond zomaar eens langskomen. "Er zitten een aantal sprongen in die mensen niet eerder zagen."

Loeve, die zelf al vanaf zijn veertiende klimt en twee boulderhallen runt in Den Haag, komt van de muur af en trekt zijn strakke klimschoenen even los. "Ziet er mooier uit dan eerst, toch? Je wilt ook dat klimmers de hal binnenkomen en denken: wow!"

De kleding van de bouwers en de mat is wit uitgeslagen van het magnesiumpoeder ("pof") dat klimmers op hun handen wrijven voor grip. Want routebouwen is veel boren en overleggen, maar ook alles zelf uitproberen. Het klimniveau van de NK-deelnemers hebben ze niet, maar iemand moet het testen.

Boulderen is fysiek een uitdagende sport, maar is ook vooral een sociale bezigheid. De klimgemeenschap is hecht, in de hal is de sfeer gemoedelijk - Bob Marley zingt Redemption Song - en in de caféruimte kunnen klimmers uitpuffen met (biologische) biertjes en gezonde snacks.

Boulderen in Nederland is booming. Konden boulderaars tien jaar geleden nog terecht bij drie speciale hallen, in 2016 waren dat er al vijftien en momenteel meer dan veertig. Tel daar de ruim dertig gewone klimhallen - waar met touw tot grotere hoogte wordt geklommen - bij op en Nederland lijkt steeds meer een klimland te worden.

Op de Spelen van 2024 in Parijs komt er verandering in. Daar wordt het onderdeel 'speed' (zo snel mogelijk via een vaste route de muur op) los afgewerkt van 'lead' (zo hoog mogelijk een 20 meter hoge muur op) en 'boulder'.

Sportklimmen maakte op de Spelen in Tokio 2021 het olympisch debuut. In een combinatie van drie categorieën (boulder, lead en speed) werd er één gouden medaille uitgereikt. Een omstreden wedstrijdopzet, want de onderdelen zouden te veel van elkaar verschillen.

NOC*NSF merkt sportklimmen wel aan als topsport , maar financiële steun vanuit de federatie was er in 2021 niet .

Intussen zit de bouwploeg in de hal even met de handen in het haar. Een van de boulders is af, maar is misschien "te saai", een te makkelijke puzzel. Als je sterk bent, haal je 'm. Anders niet, oordeelt het team unaniem. "Er is weinig ruimte om erin te groeien", zegt Nikki, essentieel voor een aantrekkelijke wedstrijd.

"We hebben een tester!" Frank die even weg was gelopen, heeft een klimvrijwilliger gevonden om de route te testen. Het is Hidde. Enthousiast klapt hij zijn handen vol pof en trekt zijn klimschoenen strak. Puffend keert hij terug, zonder 'top'. "Wel hard." Hij veegt de boulders even schoon en doet nog een poging. Weer geen 'top'.

"Dat was nuttig, we zijn eruit", bedankt Loeve zijn spontane testklimmer. Met de boor in zijn hand loopt hij nog één allerlaatste keer richting de klimmuur. Toch nog even iets uitproberen.