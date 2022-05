Geen bewijs voor 'needle spiking', maar horeca toch alert

Het begon in Engeland, Frankrijk en België. En de afgelopen weken zijn er ook in Nederland meldingen van needle spiking: gedrogeerd worden met een injectienaald tijdens het uitgaan. Maar elk bewijs ontbreekt.

Hoeveel van dit soort meldingen er in heel Nederland zijn, kan de landelijke politie niet zeggen. "Dat proberen we wel in kaart te brengen, het heeft onze aandacht", zegt een woordvoerder, die benadrukt dat het nog maar de vraag is of er bij die meldingen ook daadwerkelijk sprake is geweest van drogeren via een naald.

Er zijn echt makkelijkere manieren om iemand te drogeren, zegt Ruben van Beek van het Trimbos Instituut. "Als dader moet je een naald meenemen, die bij iemand er in stoppen, vervolgens de naald weer verstoppen en bij dit alles niet gezien worden. En middelen als GHB lenen zich niet voor het inspuiten met een injectienaald. Het is echt eenvoudiger om iets in iemands drankje te doen."

Van Beek heeft dan ook geen reden om aan te nemen dat dit in Nederland op grote schaal gebeurt. "Ik denk dat mensen in het uitgaansleven niet heel bang hoeven te zijn."

Extra beveiliging en meldpunt

Toch worden her en der maatregelen getroffen. Extra beveiligers en personeel vragen om alert te zijn, veel meer dan dat is niet mogelijk, zegt Koninklijke Horeca Nederland. "Omdat er zo weinig bekend is over het hoe en wat van 'needle spiking', is het moeilijk anticiperen."

Café Bubbles in Alkmaar onderneemt wel actie. Vorig weekend verscheen er op Facebook het verhaal van een meisje dat zei daar geprikt te zijn en onwel te zijn geworden. Eigenaar Gary van der Heuvel: "Naar aanleiding daarvan fouilleren we nu iedereen bij binnenkomst. Tassen, jassen, broekzakken." Buiten staan extra beveiligers en binnen houdt een extra portier alles in de gaten. "We hebben ons personeel wel geïnstrueerd dat ze oplettender moeten zijn."

Of er daadwerkelijk een prikincident heeft plaatsgevonden in café Bubbles is nog niet duidelijk, het onderzoek loopt.

In studentenstad Groningen is een meldpunt opgericht voor misstanden in het uitgaansleven, na berichten over needle spiking. En de eerste meldingen zijn al binnen, weet 'nachtburgemeester' Merlijn Poolman. Maar hij laat in het midden om hoeveel meldingen het gaat, ook omdat onduidelijk is hoe serieus die meldingen zijn. "We hebben overleg gehad met politie, GGD en de gemeente, en vooralsnog gebeurt er niets met die meldingen."