Trump bij wapenlobby: steek geld in veilige scholen, daarna pas in Oekraïne

Oud-president Donald Trump heeft op de bijeenkomst van de Amerikaanse wapenlobbyclub NRA in Houston gezegd dat de overheid eerst geld moet steken in de beveiliging van scholen, en daarna pas in Oekraïne.

Drie dagen voor de NRA-conferentie van start ging, richtte een 18-jarige jongen een bloedbad aan op een school in Uvalde, dat net als Houston ook in de staat Texas ligt. De jongen, die kort na zijn 18e verjaardag twee wapens had aangeschaft, schoot negentien kinderen en twee volwassenen dood in een schoollokaal.

Voor Trump en andere sprekers in Houston was de gebeurtenis geen reden om het recht op het bezitten van wapens in twijfel te trekken. De oud-president noemde de schutter in Uvalde gestoord en en wees erop dat de samenleving zich daartegen moet kunnen bewapenen.

"Voordat we in de rest van de wereld regeringen ondersteunen zouden we in ons eigen land veilige scholen voor onze kinderen moeten bouwen", aldus Trump. Hij pleitte tegen de aanscherping van wapenwetten, omdat "het kwaad" volgens hem alleen te bestrijden is door gewone burgers te bewapenen.

De vergadering van de National Rifle Association in Houston wordt traditiegetrouw gebruikt om het recht van Amerikanen om wapens te dragen nog eens te onderstrepen. Het congres duurt drie dagen en was vanwege corona de afgelopen twee jaar niet doorgegaan.