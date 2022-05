'Hartewens' van 102-jarige veteraan vervuld, hij is weer Nederlander

De droom van Tweede Wereldoorlog-veteraan André Hissink is in vervulling gegaan: hij is weer officieel Nederlander. De 102-jarige - de laatste overlevende vlieger van het 320 Dutch Squadron van de Britse Royal Air Force - kreeg gisteren een bewijs van zijn Nederlanderschap uitgereikt door de Nederlandse ambassadeur van Canada.

"Het voelt voor mij alsof iets eindelijk is rechtgezet", zegt Hissink aan de telefoon. Hij woont in Perth, in Canada. De veteraan heeft in 1953 zijn nationaliteit opgegeven, zodat hij aanvankelijk in Nieuw-Zeeland in dienst kon treden bij de overheid. "Ik heb het nooit op willen geven", legt de veteraan uit, maar het was volgens hem de enige manier om te kunnen werken in de luchtvaart.

Kwaad

Daar had hij tijdens de Tweede Wereldoorlog volop ervaring in opgedaan. Maar omdat Hissink zijn studie niet heeft afgemaakt, vanwege het uitbreken van de oorlog, en er te weinig reizigers waren, kreeg de veteraan te horen dat het onmogelijk zou zijn om in Nederland in de burgerluchtvaart te werken.

"Ik was er zo kwaad om", zegt Hissink. Hoewel hij zijn Nederlanderschap verloor, werd zijn stap naar het buitenland wel een succes. In Canada werkte hij bijvoorbeeld bij Canadian Pacific Airlines (CPA) en later bij de VN-organisatie International Civil Aviation Organization (ICAO).

'Nu echt tevreden'

Toch bleef het voor de geboren Nederlander oneerlijk aanvoelen dat hij op papier geen Nederlander was. En dat terwijl hij juist voor zijn geboorteland al die bombardementen heeft uitgevoerd, licht hij toe. Zijn naasten begonnen daarom een actie om hem zijn Nederlanderschap terug te geven.

"Hij wil heel graag als Nederlander kunnen sterven, het was zijn hartewens", zegt Yvonne Poppink van Museum Engelandvaarders. Zij was nauw betrokken bij de operatie om dit mogelijk te maken. Bij elkaar heeft het ongeveer een jaar geduurd om Hissink de Nederlandse nationaliteit terug te geven.

"Het was voor meneer Hissink gisteren een emotioneel moment", zegt Poppink. "Maar ook voor zijn familie, die is reuzetrots op hem." De veteraan mag zijn paspoort ophalen, zodra zijn pasfoto is verwerkt. "Ik ben nu echt tevreden", zegt Hissink opgelucht.