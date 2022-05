Zelensky wil eerlijkheid van Rutte: 'Als er geen ruimte is in de EU, zeg dat dan'

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vindt dat Rutte zich duidelijker moet uitspreken. Donderdag belde hij met de minister-president. "Ik zei heel open tegen hem: Als je vindt dat er in de EU geen plek voor ons is dan moet je dat ook duidelijk zeggen. Je helpt ons echt en daar ben ik je heel dankbaar voor. Maar wat betreft de EU zweeg je over alle dingen die wij juist wilden horen."

Mag Oekraïne versneld bij de Europese Unie nu het in oorlog is met Rusland, of niet? Premier Mark Rutte hield zich er laatst over op de vlakte, toen hij sprak voor het Oekraïense parlement.

Zelf vindt Zelensky dat zijn land klaar is voor een kandidaat-lidmaatschap van de EU, zegt hij in een exclusief interview met Nieuwsuur in Kiev. De hervormingen die daarvoor nodig zijn, "moeten en willen we doorvoeren", zegt hij. "Ja, er zijn problemen. Die heb je in talrijke landen, ook in veel EU-landen."

Zelensky noemt een toekomstig lidmaatschap "een signaal waardoor wij sterker komen te staan in de strijd die wij in eigen land tegen Rusland voeren". Hij snapt daarom niet dat sommige Europese politici zeggen "dat er nog geen plek voor ons is". "Waarop baseren ze dat?"