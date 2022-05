Nog nauwelijks coronatests, experts worstelen met zicht op virus

Met nauwelijks nog maatregelen, slechts 24 patiënten op de IC en enkele honderden op de verpleegafdelingen lijkt corona voor veel mensen iets van vroeger. Dat is precies waar deskundigen voor waarschuwen: dat het virus buiten beeld raakt, terwijl er in de herfst zo maar een opleving kan komen.

"Het is zaak dat de surveillance goed op gang komt", stelt Marion Koopmans. Mede OMT- lid Menno de Jong zegt dat we "zeer beperkt zicht" hebben en daardoor ook minder snel kunnen reageren als het nodig is.

Beide virologen pleiten voor actie, zoals het doen van steekproeven. De Jong: "Zet een bus neer, test een groep mensen en kijk dan hoeveel besmettingen er zijn en welke varianten er rondgaan."

Rioolwater en huisartsen

Momenteel zijn er elke dag nog zo'n 2000 mensen die bij de GGD testen, waarvan de helft positief is. Maar uit rioolwatermetingen blijkt dat er nu in werkelijkheid flink meer besmettingen zijn dan in dezelfde periode vorig jaar, toen eind mei gemiddeld ruim 3000 mensen positief testten. Probleem daarbij is dat uit die cijfers niet blijkt wie er besmet is: jongeren, kinderen of ouderen? En dus hoe ernstig een eventuele uitbraak is.