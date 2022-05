Technisch onderzoek naar ongeluk in Sprookjesbos Valkenburg

Onderzoek van onder meer de Arbeidsinspectie moet uitwijzen hoe het ongeval in het Sprookjesbos in Valkenburg vanmiddag kon gebeuren. Een karretje met daarin vier personen brak los en viel enkele meters naar beneden. Ook het attractiepark zelf doet onderzoek naar de oorzaak.

Het pretpark zegt ontdaan te zijn over wat er gebeurd is. "We betreuren ten zeerste dat dit heeft kunnen gebeuren. Onze gedachten gaan nu in de eerste plaats uit naar de slachtoffers en familie van de betrokkenen."

Rond 14.45 uur vanmiddag ging het mis in de Ballontoren Calidius, een attractie met ronddraaiende karretjes in de lucht. Een van de karretjes brak af en viel zo'n 6 meter naar beneden. In het karretje zaten twee volwassenen en twee kinderen. Beide volwassenen en een kind raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze verkeren in stabiele toestand.

De attractie is voorlopig dicht.

Beelden van het Sprookjesbos vanmiddag: