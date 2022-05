Waterpoloërs van Het Ravijn delen eerste tik uit in strijd om de landstitel

In de play-offs voor de landstitel hebben de waterpoloërs van Het Ravijn een eerste tik uitgedeeld aan de Polar Bears. Na een spannend duel dat gelijk eindigde (9-9), was de ploeg uit Nijverdal de sterkste in de penaltyserie. Morgen is het tweede duel in de best-of-three. Als Polar Bears dan wint, valt zondag de beslissing.

In een volle zwemhal in Nijverdal was het thuisploeg Het Ravijn dat het beste van start ging. Historisch gezien een verrassing, want nog nooit won die club de landstitel. Polar Bears was al acht keer de beste van Nederland. In de competitie wonnen beide teams eenmaal van elkaar.

Ravijn liep nog in het eerste kwart uit naar een ruime 4-0 voorsprong. Aan het einde van de eerste periode begon Polar Bears aan een inhaalrace, die in de derde periode tot een eerste voorsprong van 6-5 leidde. De bezoekers bleven in die fase rustiger in balbezit, waardoor het aanvallen beter uitspeelde en vaker gevaarlijk kon worden.

Penalty's

Terwijl de sfeer in het bad grimmiger werd, was het stuivertje wisselen. Polar Bears leek een 8-9 voorsprong over de streep te trekken, maar vlak voor tijd zorgde Bas ter Brake (Het Ravijn) uit een strafworp voor de 9-9 eindstand.

In de penaltyserie waren de eerste zestien worpen raak, voordat Guus Wolswinkel namens de bezoekers miste. Jorn Muller mocht aanleggen voor de beslissende penalty en vond het net met een harde worp in de linkerhoek.