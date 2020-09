'Minder Marokkanen'-proces: weinig uitspraken waar de rechter op kan terugvallen

Vanmiddag doet het hof uitspraak in het 'minder Marokkanen'-proces van Geert Wilders. Een zaak die al zes jaar duurt. Een ingewikkelde zaak ook, die gaat over principiële kwesties, over de grenzen van de vrijheid van meningsuiting. Wat is er in de zes jaar die het proces al duurt ook alweer gebeurd? Eerst even een terugblik.

Het begon in maart 2014 toen PVV-voorman Geert Wilders bij de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen aan zijn aanhangers vroeg of zij in Nederland meer of minder Marokkanen wilden. "Minder!", scandeerden zij. Daarop zei Wilders: "Dan gaan we dat regelen".

Dit is het moment waar het in de rechtszaak om draait: