Strijd om basketbaltitel komt aan op vijfde duel na zege Den Bosch

De basketballers van Heroes Den Bosch hebben een vijfde duel afgedwongen in de play-offs om de landstitel tegen ZZ Leiden. De thuisploeg won het vierde duel in een volgepakte Maaspoort met 61-52.

Na de openingszege van Den Bosch en daarna twee zeges van de regerend kampioen uit Leiden moesten de Bosschenaren winnen om de titelstrijd te verlengen. De start was voor de bezoekers met respectievelijk een 14-17 en 29-31 voorsprong na het eerste en tweede kwart.

Slecht, maar spannend

Beide ploegen bleven slecht schieten: na het derde kwart was Thomas van der Mars van Den Bosch de enige met meer dan negen punten. Tot vreugde van de thuisfans sloeg Den Bosch in dat derde kwart toe. Met een 45-39 voorsprong ging de ploeg van coach Erik Braal het vierde kwart in.

In een spannend laatste kwart kwam Leiden nog dichtbij, tot twee punten. Pas binnen de slotminuut zorgde Thomas van der Mars, MVP van de wedstrijd met 14 punten en 10 rebounds, voor opluchting door de marge naar vijf te brengen en was Leiden geslagen. Zondag wordt de titelstrijd beslist in Leiden.