Na Zoetemelk, Rooks en Theunisse nu Bouwman een bergtrui: 'Kan het niet geloven'

Nee, de rit winnen was niet het doel toen Bouwman vanochtend wakker werd aan de Adriatische Zee. "Zorgen dat we aan het eind van de dag de blauwe trui hebben", met die gedachte stapte de Jumbo-Visma-renner uit bed en op de fiets in Marano Lagunare.

Wat hebben Joop Zoetemelk, Steven Rooks, Gert-Jan Theunisse en Koen Bouwman gemeen? Uitzonderlijke klimmersbenen. Na 33 jaar verovert er weer een Nederlander de bergtrui in een grote ronde: Koen Bouwman uit Ulft. "Ik kan het niet geloven", zei de 28-jarige Achterhoeker na de etappe, die hij terloops ook nog even won .

Meezitten in de vlucht en dan als eerste over de drie beklimmingen van de dag gaan om de voorsprong op nummer twee in het bergklassement, Guilio Ciccone, onoverbrugbaar te maken. Absoluut geen eitje, maar Bouwman kreeg het toch betrekkelijk eenvoudig voor elkaar. En dat terwijl de cols niet misselijk waren.

Na glansrijk opvegen van de punten bovenop de nare Villanova Grotte (3,5 kilometer à 8,7 procent), de iets onschuldigere Passo di Tanamea (9 kilometer à 5,4 procent) en de gevreesde Kolovrat (10,2 kilometer à 9,2 procent), bracht Bouwman zijn bergpunten op 294. Ciccone heeft er 103.

Bouwman is de vierde Nederlander uit de wielergeschiedenis die de bergtrui in een grote ronde verovert. Steven Rooks (1988) en Gert-Jan Theunisse (1989) reden Parijs binnen in de rode bolletjestrui in de Tour de France. Joop Zoetemelk deed het in 1971 in de Vuelta in het shirt met blauwe bollen. "Ik kan het niet geloven", zei hij na afloop grijnzend voor de camera's.

Pas drie ritzeges

Geen slecht rijtje voor een renner die voor vandaag pas twee ritzeges behaalde in zijn carrière. Exact twee weken geleden, op vrijdag 13 mei, won Bouwman de loodzware oranje gekleurde heuvelrit van 196 kilometer en meer dan 4.000 hoogtemeters naar Potenza. In de sprint versloeg hij medevluchters Bauke Mollema en Davide Formolo.

Voor zijn eerste ritwinst moeten we terug naar 6 juni 2017. In de stromende regen in Tullins was Bouwman in de derde etappe in de Dauphiné het rapste in de sprint van een kopgroep van zes renners. Daarna passeerde vijf jaar lang steeds een ander eerder de finish.

Dat Bouwman harder gaat fietsen zodra het begint te heuvelen, is geen totale verrassing. In de Giro van 2021 werd hij knap twaalfde in het algemeen klassement. Maar nu lijkt de berggeit ook door te breken als rittenwinnaar. "Twee etappes winnen in de Giro. Ik ben zo blij, ik heb er geen woorden voor."