Griekenland spreekt van piraterij na inbeslagname olietankers door Iran

Griekenland heeft verbolgen gereageerd op de inbeslagname van twee Griekse schepen vandaag door Iran. Het ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van "een daad van piraterij".

De twee olietankers zijn in de Perzische Golf aangehouden door de Iraanse Revolutionaire Garde. Legerhelikopters landden op het dek en de opvarenden werden gearresteerd. De bemanningen wordt beschuldigd van overtredingen, maar uit de verklaring van de Garde wordt niet duidelijk wat ze precies fout hebben gedaan.

Wraakactie

Het lijkt een wraakactie voor de inbeslagname van een Iraans schip vorige maand in Griekse wateren op verzoek van de VS. Teheran dreigde eerder vandaag dat het Athene zou straffen voor de Griekse betrokkenheid bij dat incident. Volgens de VS is de olie uit het Iraanse schip geconfisqueerd als onderdeel van een "strafrechtelijke interventie".

Onduidelijk is nog hoeveel mensen er aan boord waren van de twee Griekse tankers. Volgens het Griekse ministerie van Buitenlandse Zaken waren op het ene schip zeker zeven Grieken en op het andere een onbekend aantal landgenoten. Ook mensen met andere nationaliteiten voeren mee op de olietankers.

Griekenland eist dat de opvarenden direct worden vrijgelaten. Anders zou het "bijzonder negatieve gevolgen" hebben voor de bilaterale verhoudingen tussen de twee landen, en met de EU als geheel, dreigde het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Vastgelopen onderhandelingen

Op de achtergrond spelen de opgelopen spanningen tussen het Westen en Iran vanwege de vastgelopen onderhandelingen over een nieuw atoomakkoord. De partijen worden het maar niet eens over nieuwe afspraken, waarin Iran zijn nucleaire ambities beperkt in ruil voor economische tegemoetkomingen en opheffing van sancties.

Het gebeurt wel vaker dat Iran olietankers in beslag neemt in de Perzische Golf. Experts zien dat als een manier van Teheran om extra druk te zetten op onderhandelingen, in dit geval over een nieuw atoomakkoord.