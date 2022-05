Nu is het aan de jury in de rechtszaak van Johnny Depp en Amber Heard

Na zes weken moddergooien in de rechtbank komt de juridische strijd tussen acteurs Johnny Depp en zijn ex Amber Heard tot een einde. Beide partijen kregen vandaag twee uur de tijd om de jury een laatste keer te overtuigen van hun gelijk. De advocaten van Johnny Depp riepen in hun slotpleidooi de jury op om Depp "zijn leven terug te geven", die van Amber Heard gebruikten de tijd vooral om te zeggen dat er genoeg bewijs is dat Depp haar heeft mishandeld. Ze lieten expliciete sms'jes van de Pirates of the Caribbean-ster zien. Het is nu aan de zevenkoppige jury om unaniem een oordeel te vellen. Hoelang de jury daarvoor nodig heeft, weet niemand. De rechtszaak over het turbulente huwelijk van het Hollywoodstel kluistert de wereld al weken aan het scherm. Depp en Heard kregen in 2012 een relatie en trouwden in 2015. Een jaar later vroeg Heard de scheiding en een contactverbod aan.

Waar draait deze zaak om? De twee filmsterren hebben elkaar in de staat Virginia voor de rechter gesleept om een jury te laten beslissen wie wie kapot heeft gemaakt. Volgens Depp heeft zijn ex hem zo veel schade berokkend dat hij niet meer als acteur aan de bak komt. Heard zegt dat haar reputatie is verwoest omdat Depp haar voor leugenaar uitmaakt. Vier jaar geleden schreef Amber Heard in de Washington Post een artikel waarin ze, zonder de naam van Depp te noemen, beschreef hoe ze slachtoffer was van huiselijk geweld. Depp eist 50 miljoen dollar van zijn ex en op haar beurt wil Heard 100 miljoen dollar van hem.

Van een afgesneden vingertopje van Depp en uitwerpselen op het echtelijk bed tot dichtgesmeten keukenkastjes en aanranding met een fles sterke drank: op sociale media werd gesmuld van alle juice die in de zaak naar buiten kwam. Tel daarbij op dat alle zittingsdagen live te zien waren en tal van Amerikaanse beroemdheden werden gevraagd om te getuigen en het mediacircus was compleet.

Waarom al die aandacht? Lees er meer over in dit artikel.

In het slotpleidooi liet de advocaat van Heard berichtjes zien die Depp had verstuurd. In een daarvan noemde hij Heard een "vuile hoer" en schreef hij dat hij "haar lijk wilde verbranden en neuken". "Dit is een kijkje in de geest van Amerika's favoriete piraat, dit is de echte Johnny Depp", sprak de advocaat. Het juridische team van Depp noemde de beschuldigingen van misbruik "dwaas, overdreven en ongeloofwaardig". "We vragen de jury om de goede naam van meneer Depp te herstellen en hem zijn leven terug te geven." Een greep uit de verwijten en beschuldigingen over en weer, waarbij gewelddadige en expliciete details gedeeld worden: