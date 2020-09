NAVO overlegt over reactie op vergiftiging Navalny

De vertegenwoordigers van NAVO-landen gaan vandaag overleggen over de kwestie rond Russische oppositieleider Aleksej Navalny. De Duitse regering meldde woensdag "ondubbelzinnig bewijs" te hebben dat Navalny is vergiftigd met novitsjok.

Novitsjok, de verzamelnaam voor een groep zenuwgassen, werd in de jaren 70 en 80 in de Sovjet-Unie ontwikkeld als chemisch wapen. In 2018 werd de Russische oud-spion Sergej Skripal er mee vergiftigd in Engeland, samen met zijn dochter. Ze overleefden het ternauwernood. De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) zette novitsjok na de vergiftiging op een lijst van verboden stoffen, net als andere zenuwgassen.

De OPCW noemde de vergiftiging van Navalny eerder deze week een "zorgwekkend" gebruik van chemische wapens.

Duitse functionarissen zullen de 29 bondgenoten vandaag informeren over het onderzoek. Navalny ligt in coma in een Duits ziekenhuis, nadat hij op 20 augustus onwel was geworden op een vlucht vanuit Siberië naar Moskou.

De Europese Unie roept Rusland op om samen te werken met de OPCW, zodat onpartijdig internationaal onderzoek gedaan kan worden naar de vergiftiging van Navalny. De Russische regering ontkent iedere betrokkenheid bij de vergiftiging van Navalny.