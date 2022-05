Opvallende transfer in vrouwenvoetbal: Belgische topschutter Wullaert naar Fortuna

Fortuna Sittard heeft de Belgische topschutter Tessa Wullaert aan de gloednieuwe selectie van het vrouwenteam toegevoegd. Het is een opvallende transfer voor de club die volgend seizoen debuteert in het professionele vrouwenvoetbal.

Wullaert heeft een reputatie als onstuitbare doelpuntenmachine. De 29-jarige spits scoorde dit seizoen op het hoogste niveau in België nog 35 keer in 26 duels voor Anderlecht. In de voetbaljaargang 2020/2021 scoorde ze 38 keer in 26 wedstrijden.

De Belgische speelde daarvoor bij Wolfsburg en Manchester City. Ook voor het Belgische nationale team scoorde de aanvalster er op los: ze maakte in totaal 65 goals in 106 interlands.

Toetreding tot eredivisie

Fortuna Sittard treedt na de zomer samen met Telstar toe tot de eredivisie voor vrouwen. Algemeen directeur Ivo Pfennings legde eerder al uit waarom Fortuna die stap zet. "We zijn straks de enige club in de provincie Limburg met een vrouwenteam. Al het talent in onze regio stopt of moet buiten de provincie gaan voetballen."

De vrouwen van Fortuna, met daarbij dus Wullaert, gaan hun wedstrijden afwerken in het stadion van de club. "We vinden het belangrijk dat we voor het talent in Limburg het juiste podium gaan bieden."