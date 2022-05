Djokovic snel klaar tegen Bedene, ook Alcaraz en Zverev verder

Titelverdediger Novak Djokovic is in de derde ronde van Roland Garros niet in de problemen gekomen tegen Aljaz Bedene. De als eerste geplaatste Serviër schoof de Sloveen met 6-3, 6-3, 6-2 snel aan de kant. Ook Alexander Zverev (3) en Carlos Alcaraz (6) gaan verder. Bedene, die na acht maanden blessureleed naar de 195ste plaats op de wereldranglijst is gezakt, had in de vorige vier duels met Djokovic geen set gewonnen en ook dit keer zat setwinst er geen moment in. Toch was er soms een glimp te zien van de kwaliteiten van de gravelspecialist.

Novak Djokovic viert een punt tegen Aljaz Bedene - AFP

Niet voor niets won Bedene elf challengertoernooien op gravel en won hij de ATP-toernooien van Buenos Aires (tegen Dominic Thiem) en Boedapest (tegen Lucas Pouille). Nu was het afdwingen van een breekkans zijn voornaamste wapenfeit, al leverde die kans geen break op. Mocht Djokovic zijn komende wedstrijd in de vierde ronde winnen van de Argentijn Diego Schwartzman en Rafael Nadal doet hetzelfde tegen de Canadees Felix Auger-Aliassime, dan treffen de twee titanen elkaar in de kwartfinales in Parijs. Alcaraz zet opmars voort Een ander mogelijk kwartfinaleduel om naar uit te kijken is dat tussen de Duitser Alexander Zverev (3) en het Spaanse supertalent Carlos Alcaraz (6). Zverev speelde een stroeve partij tegen de Amerikaan Brandon Nakashima, maar hoefde geen set af te staan: 7-6 (2), 6-3, 7-6 (5). De laatste nederlaag van Alcaraz, zijn enige van dit jaar op gravel, dateerde van april tegen Sebastian Korda in de tweede ronde van het masterstoernooi van Monte Carlo. Daarna won de Spanjaard het toernooi van Barcelona en het masterstoernooi van Madrid voordat hij in Parijs begon als een titelkandidaat. In Monte Carlo had Korda, met twee tiebreaks, in drie sets gewonnen. Nu waren de rollen omgedraaid. Alcaraz retourneerde vrijwel elke bal, maakte amper fouten en had ook nog eens het geluk aan zijn zijde. De 21-jarige Korda benutte niet een van zijn vijf breekkansen en Alcarez won overtuigend met 6-4, 6-4, 6-2.