Djokovic snel klaar tegen Bedene, confrontatie met Nadal lonkt

Titelverdediger Novak Djokovic is in de derde ronde van Roland Garros niet in de problemen gekomen tegen Aljaz Bedene. De als eerste geplaatste Serviër schoof de Sloveen met 6-3, 6-3, 6-2 snel aan de kant.

Bedene, die na acht maanden blessureleed naar de 195ste plaats op de wereldranglijst is gezakt, had in de vorige vier duels met Djokovic geen set gewonnen en ook dit keer zat setwinst er geen moment in. Toch was er soms een glimp te zien van de kwaliteiten van de gravelspecialist.