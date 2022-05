Politie Texas erkent fout, had klaslokaal eerder moeten bestormen

De politie ging pas 35 minuten na aankomst bij de school het lokaal in. "Ze hadden meteen naar binnen moeten gaan. Als de schutter nog niet onschadelijk is, heb je geen tijd te verliezen", erkende McCraw. "Elke andere agent gaat dan af op de schoten en blijft schieten tot de dader dood is." Ramos vuurde in het uur dat hij in de school was meer dan honderd kogels af.

De negentien agenten ter plekken dachten dat er geen acute dreiging was, zei Steven McCraw, de belangrijkste veiligheidsfunctionaris in de staat. Achteraf was dat "de verkeerde beslissing", zei hij op een persconferentie. "Ze dachten dat ze te maken hadden met iemand die zich had gebarricadeerd. Ze dachten dat er tijd was om de sleutels te halen en te wachten op een tactisch team met de juiste apparatuur om binnen te vallen."

Verschillende aanwezigen belden het alarmnummer 911 vanuit het lokaal nadat de schutter was binnengekomen met een semi-automatisch geweer. De politie kwam ter plaatse maar wachtte ruim een half uur in de gang buiten het lokaal op versterking van een speciaal getraind team.

Een vastgelopen wapendebat, soepele wetten: vier vragen over de aanslag in Texas. Lees in dit artikel de antwoorden.

McCraw vertelde de pers dat iemand in het lokaal om 12.03 uur lokale tijd naar 911 had gebeld en op fluistertoon had gezegd dat er meerdere doden waren en dat nog acht of negen leerlingen in leven waren. Om 12.15 uur kwam een tactische politie-eenheid ter plaatse, die buiten het lokaal bleef wachten. Om 12.36 uur werd er opnieuw naar 911 gebeld en waren er twee of drie schoten te horen.

Om 12.47 uur belde een scholier het alarmnummer en zei dat de politie "nu" binnen moest komen. Daarna duurde het nog drie minuten voordat agenten een bij de conciërge gehaalde sleutel gebruikten om de deur te openen. Er ontstond een vuurgevecht waarbij Ramos werd gedood. Om 12.58 uur meldde de politie dat het voorbij was.

De afgelopen dagen kwamen er steeds meer vragen over het politieoptreden in Robb Elementary School in Uvalde. Op vragen van CNN zei een FBI-woordvoerder dat een federaal onderzoek naar de schietpartij en het politieoptreden niet is uitgesloten. "Als de feiten uitwijzen dat er een federaal onderzoek nodig is, dan zal de FBI dat op dat moment uitvoeren." Op dit moment vindt er een onderzoek door de lokale autoriteiten plaats.

Een leerling die het overleefde vertelde anoniem bij de Amerikaanse zender CBS hoe de dader te werk ging: