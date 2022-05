Hoogma keert terug bij Heracles als technisch directeur

Nico-Jan Hoogma keert terug in de directie bij Heracles Almelo. De oud-verdediger van de club maakte in november vorig jaar zijn vertrek bij de KNVB bekend. De 53-jarige Hoogma wordt technisch directeur in Almelo. Van 2007 tot 2018 werkte Hoogma bij Heracles al als algemeen directeur.

Daarna werd Hoogma directeur topvoetbal bij de KNVB. Hij zou tot 1 juli actief blijven bij de bond, maar kreeg toestemming een maand eerder te vertrekken om bij het gedegradeerde Heracles aan de slag te gaan.