Zelensky tegen Nieuwsuur: 'We willen vechten tot laatste snik, maar niet tot laatste mens'

Nieuwsuur bezocht president Zelensky in Kiev, waar presentatrice Mariëlle Tweebeeke hem vandaag uitgebreid interviewde. De Oekraïense president zegt dat het de Russen niets kan schelen hoeveel mensen ze verliezen, maar dat voor hem "een overwinning zonder dat je nog mensen om je heen hebt", geen overwinning is.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is er zeker van dat zijn land de oorlog tegen Rusland gaat winnen. Maar dat moet niet ten koste gaan van alles. "We willen vechten tot de laatste snik, maar niet tot de laatste mens."

Zelensky stelt dat hij om deze oorlog te beëindigen maar met één persoon om tafel moet. Hij doelt daarmee op de Russische president Poetin. "Er zijn geen andere mensen waar je afspraken mee kunt maken. Al die mensen zijn niets - hij beslist alles."

De president zou het liefst zo snel mogelijk onderhandelen, maar denkt dat dit pas mogelijk is als Oekraïne het gebied heeft heroverd dat het in handen had voor 24 februari, toen de inval plaatsvond.

Zelensky benadrukt wel dat dit niet wil zeggen dat de Donbas en de Krim in Russische handen blijven, maar hij denkt dat er geen opening is om gesprekken te starten voor dit gebied weer in handen is van Oekraïne. Op dit moment is er volgens hem geen sprake van een dialoog.

Poetin

Zelensky reageert ook op het feit dat de oorlog al veel langer duurt dan de Russische president aanvankelijk dacht door de felle tegenstand van het Oekraïense leger. Hij benadrukt dat de Oekraïners zeer gemotiveerd zijn. "Ik denk dat Poetin niet begrijpt dat mensen die hier wonen geen onderdeel van Rusland willen uitmaken."

Ook heeft Poetin zijn leger overschat, denkt Zelensky.