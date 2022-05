Bergkoning Bouwman pakt tweede Giro-zege en is zeker van blauwe bergtrui

Bouwman kwam als eerste aan, stuurde naar binnen en leek daarbij Schmid enigszins de pas af te snijden. Schmid moest in de remmen, net als de rest van de sprintende kopgroep en Attila Valter (Cofidis) en Vendrame reden rechtdoor de boarding in. De verliezende renners maakten wilde armgebaren, Bouwman stak de zijne recht de lucht in.

Op zeventig meter van de finish had de organisatie een scherpe bocht naar links gelegd. In de sprint als eerste die bocht insturen, leek vooraf essentieel om de ritwinst te pakken.

De Jumbo-Visma-renner was in een chaotische sprint de sterkste uit een kopgroep van vijf renners - onder wie de gevaarlijke klanten Mauro Schmid (QuickStep) en Andrea Vendrame (AG2R) - die overbleven na een vlucht die al vroeg op de koersdag plaatsvond.

Bergkoning Koen Bouwman wint, met Verona in zicht, de pittige negentiende heuveletappe met finish bergop in de Giro d'Italia. Het is zijn tweede overwinning deze Giro. En het is dubbel prijs voor de 28-jarige Nederlander: hij verzekert zich van de eindoverwinning in het bergklassement.

Bouwman, al leider in het bergklassement, stelde de eindoverwinning in dat klassement veilig door op alle drie de beklimmingen van de dag als eerste boven te komen. Op de Villanova Grotte, de Passo di Tanamea en de gevreesde Kolovrat pakte Bouwman de volle buit en bouwde de voorsprong op Guilio Ciccone (Trek) zo ver uit dat hij niet meer in te halen is in de laatste bergrit die zaterdag wordt verreden. Bouwman moet zondag uiteraard nog wel heelhuids aankomen in Verona, finishplaats van de Giro.

Bouwman is pas de vierde Nederlander uit de geschiedenis die de bergtrui in een grote ronde verovert. Gert-Jan Theunisse (1989) en Steven Rooks (1988) gingen hem voor in de Tour, Joop Zoetemelk deed het in 1971 in de Vuelta.

Carapaz nog in roze

In het algemeen klassement blijven de verhoudingen bovenin gelijk. Richard Carapaz (Ineos) viel op de laatste klim op twee kilometer van de finish aan om zijn drie seconden voorsprong op Jai Hindley (Bora) iets uit te breiden, maar dat lukte niet. Ook Hindley zelf deed nog een poging om in te lopen, maar kreeg Carapaz niet afgeschud.

Zaterdag wacht de laatste bergrit in de Giro. Een loodzware etappe over 168 kilometer met 4.700 hoogtemeters waarin de renners drie enorme bergen over moeten, waaronder de angstaanjagende Marmolada.