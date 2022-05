Skûtsje met 16 opvarenden slaat om bij wedstrijd, een persoon onderkoeld

Op het Eemmeer bij Spakenburg is een skûtsje met zestien opvarenden omgeslagen. Alle personen zijn uit het water gehaald. Een van hen is met onderkoelingsverschijnselen ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

De Veiligheidsregio Utrecht meldde aanvankelijk dat er een botter was omgeslagen, maar verduidelijkte later dat het om een skûtsje blijkt te gaan. Het schip deed voor het eerst mee aan een tweedaagse zeilwedstrijd. "Waarschijnlijk heeft het skûtsje te veel wind gevangen en is de houten boot vervolgens omgeslagen", zegt een woordvoerder.

De meeste opvarenden zijn door voorbijgangers uit het water gehaald, en naar een nabijgelegen jachthaven gebracht. Met behulp van de hulpdiensten werden ook de laatste personen gered. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Of de persoon met onderkoelingsverschijnselen nog in het ziekenhuis ligt, kon de woordvoerder van de veiligheidsregio niet zeggen.