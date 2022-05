Van de Zandschulp bewaart beste tot het laatst, maar buigt in drie sets voor Nadal

Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd het Rafael Nadal lastig te maken op Roland Garros. De dertienvoudig winnaar versloeg de 26-jarige Veenendaler in de derde ronde met 6-3, 6-2, 6-4.

Van de Zandschulp begon nog wel goed, want hij brak de 35-jarige Spanjaard in de openingsgame. Maar Nadal brak direct weer terug en gunde Van de Zandschulp vooral dankzij zijn dwingende forehands geen kansen meer in de eerste set.

Ook in de tweede set begon Van de Zandschulp prima, met een lovegame. Nu ging het mis in z'n tweede opslaggame, al had hij wel pech toen hij bij een smash het net lichtjes toucheerde en de scheidsrechter besloot het punt aan Nadal toe te kennen. Veel kansen kreeg Van de Zandschulp niet meer.

Comeback in derde set

Op eigen service wist Van de Zandschulp wel raad met de korte returns van Nadal, maar op diens opslag speelde hij weinig klaar en breekkansen bleven uit. Van de Zandschulp moest uit een ander vaatje gaan tappen en besloot gaandeweg de tweede set al de bal wat eerder te nemen en meer dropshots te slaan.