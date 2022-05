LIVE: Van de Zandschulp moet ook tweede set aan Nadal laten op Roland Garros

In de derde ronde van Roland Garros neemt Botic van de Zandschulp het op tegen Rafael Nadal, dertienvoudig winnaar op het gravel van Parijs. In dit artikel houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen in de partij.

De wedstrijd is rond 15.40 uur begonnen op Court Suzanne-Lenglen. Nadal won de tweede set met 6-2, nadat hij de eerste al met 6-3 had gewonnen. Dankzij een dubbele break kwam de Spanjaard in die tweede set op 5-1 en liet hij op de service van Van de Zandschulp een setpunt liggen. Op eigen service maakte hij het snel af.

De derde set begon op de service van Van de Zandschulp met een felle strijd om de eerste game. Na een prachtige rally kwam Nadal met een sterke passeerslag op voordeel, Van de Zandschulp herstelde met een fraai dropshot, maar uiteindelijk zorgde Nadal voor de vroege break.

Nadal liep snel uit naar 4-0, maar Van de Zandschulp gaf zich niet gewonnen. Dankzij een break kwam hij terug tot 4-2.

Nadal herstelt na slechte start

De wedstrijd begon nog goed voor Van de Zandschulp. Hij ging voortvarend van start door Nadal in de eerste game te breken, maar de Spanjaard sloeg direct terug op de opslag van de Nederlander.

Even later leverde Van de Zandschulp, ondanks een aantal fraaie punten, ook zijn derde servicegame in. Nadal schakelde daarna een tandje bij, liet nauwelijks nog iets liggen en schreef de eerste set op zijn naam.