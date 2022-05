LIVE: Van de Zandschulp hoopt op een stunt tegen Nadal op Roland Garros

In de derde ronde van Roland Garros neemt Botic van de Zandschulp het op tegen Rafael Nadal, dertienvoudig winnaar op het gravel van Parijs. In dit artikel houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen in de partij.

De wedstrijd is rond 15.40 uur begonnen op Court Suzanne-Lenglen. Van de Zandschulp ging voortvarend van start door Nadal in de eerste game te breken, maar de Spanjaard sloeg direct terug op de opslag van de Nederlander. De tussenstand in de eerste set is 2-2.

Één set verloren in eerste rondes

Van de Zandschulp moest in zijn eerste ronde nog een set afstaan aan qualifier Pavel Kotov, in de tweede ronde ging de nummer 29 van de wereld zonder problemen langs Fabio Fognini.

Nadal heeft een ongekende staat van dienst op Roland Garros, maar voorafgaand aan het toernooi waren de vraagtekens groot. Nadal (35) kent nog geen geweldig seizoen en heeft meer en meer last van een chronische voetblessure. Desondanks sloeg de Spanjaard zich vlot langs zijn eerste twee tegenstanders in Parijs.

Tot een ontmoeting met Nadal was het in de carrière van de 26-jarige Van de Zandschulp nog niet eerder gekomen.