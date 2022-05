Drie gewonden na val karretje Sprookjesbos Valkenburg

Drie bezoekers van pretpark het Sprookjesbos in Valkenburg zijn gewond geraakt toen een karretje van een attractie van zo'n 6 meter hoog naar beneden viel. De twee volwassenen en een kind zijn naar het ziekenhuis gebracht, ze zijn in stabiele toestand.

Een ander kind dat in het karretje zat, hoefde niet naar het ziekenhuis. Aanvankelijk meldde een woordvoerder van de politie aan 1Limburg dat er zes gewonden waren, dat werd later bijgesteld.

Volgens een woordvoerder van het Sprookjesbos ging het om een karretje van de Ballontoren Calidius, een attractie die bezoekers in gondels meeneemt naar een hoogte van ongeveer 10 meter. Passagiers hebben dan uitzicht over het hele park. De Calidius is sinds vorig jaar september open.