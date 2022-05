Leclerc begint sterk aan F1-weekend op thuiscircuit, Verstappen rijdt vierde tijd

Thuisfavoriet Charles Leclerc is uitstekend begonnen aan het grand prix-weekend in Monaco. De Ferrari-coureur noteerde de snelste tijd in de eerste vrije training. Hij was nipt sneller dan Sergio Pérez (Red Bull) en teamgenoot Carlos Sainz.

Max Verstappen werd vierde, op bijna twee tienden van Leclerc. Het is de vraag of Verstappens tijd representatief is voor zijn werkelijke snelheid. Omdat hij zich tegen het einde van de training verremde in de eerste bocht en daardoor naar binnen moest, bleef het voor de Red Bull-coureur bij slechts één poging op de snelste banden.

Monaco blijkt uitdaging

De sessie betekende de eerste kennismaking van de nieuwe generatie auto's, die groter en zwaarder zijn, met de nauwe straten van Monte Carlo. Het bleek voor veel coureurs een flinke uitdaging om direct de juiste afstelling te vinden.

Onder anderen Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell klaagden op de radio over porpoising, het effect waarbij de auto op hoge snelheid op en neer stuitert. In Barcelona, waar afgelopen weekend de GP van Spanje werd verreden, leek dat nadelige effect bij Mercedes juist verdwenen.