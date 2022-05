Atlete Visser terug na frustrerende tijd: 'Misschien ben ik nooit meer pijnvrij'

"Frustrerend." Met die term omschrijft atlete Nadine Visser haar blessureleed van de afgelopen maanden. Maar inmiddels is de hoop terug en staat ze op het punt om te beginnen aan haar wedstrijdseizoen.

De 27-jarige Visser liep bij de NK indoor in februari een scheurtje op in haar hamstring. Wat het allemaal net wat frustrerender maakte voor de hordenloopster, was dat de scheur precies op dezelfde plek zat als een jaar eerder, toen die blessure haar voorbereiding op de Olympische Spelen verstoorde.

"Ga ik mijn lichaam nog kunnen vertrouwen?", vroeg Visser zich af. "Straks gebeurt het weer. Dat gaf me het gevoel dat er iets moest gaan veranderen, want dit moet niet nog een keer gaan gebeuren."

Onder controle

"Maar het was ook wel een voordeel dat ik de hele herstelperiode al een keer had meegemaakt", gaat Visser verder. "Daardoor kon ik het vergelijken. En in de eerste weken verliep het herstel sneller. De scheur herstelde snel, dat was heel fijn. Maar daarna bleef het helaas wat langer doorrommelen met verschillende pijntjes."

"Ik denk dat het misschien niet meer voor gaat komen dat ik helemaal pijnvrij ben", vertelt Visser. "Maar nu is alles helemaal onder controle. Mijn fysieke staat wordt goed in de gaten gehouden en ik heb er echt weer vertrouwen in."