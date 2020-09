Verdachte schietpartij Portland schoot 'uit zelfverdediging'

De man, Michael Reinoehl, vertelde in een interview met Vice News dat hij vreesde dat hij en een vriend zouden worden neergestoken tijdens een confrontatie op straat. "Ik had geen keus. Ik bedoel, ik had een keus. Ik had kunnen toekijken hoe ze een gekleurde vriend van mij vermoorden, maar dat was ik niet van plan."

Volgens de krant The Oregonian is Reinoehl verdachte in de schietpartij waarbij Aaron Danielson (39) omkwam, een van de Trump-aanhangers die zaterdag deelnamen aan een auto-optocht in Portland om hun steun te betuigen aan de president. Daarbij kwam het tot gevechten met actievoerders tegen politiegeweld, die al maanden in Amerikaanse steden demonstreren.

De politie van Portland heeft nog niet gereageerd op de beweringen van Reinoehl in het interview.

Reinoehl, een zelfverklaard antifascist, is actief bij Black Lives Matter-demonstraties tegen racisme en politiegeweld in Portland, volgens berichten en video's op zijn social media-accounts die persbureau Reuters inzag. Hij zegt in berichten op Facebook en Instagram dat hij een professionele snowboarder is en een veteraan van het Amerikaanse leger.

"Ik ben 100 procent Antifa", zegt hij in een bericht op 16 juni. "We hebben nu echt de kans om alles op te lossen. Maar het zal een gevecht worden als geen ander! Het zal een oorlog worden en zoals bij alle oorlogen zullen er slachtoffers vallen."