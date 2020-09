'Verdachte in zaak-doodgeschoten betoger Portland gedood door politie'

Een 48-jarige man die verdacht wordt van het doodschieten van een rechtse betoger in de Amerikaanse stad Portland, is gisteravond door de autoriteiten doodgeschoten. Dat melden The New York Times en persbureau AP op basis van overheidsbronnen. Dat zou zijn gebeurd op het moment dat federale agenten hem wilden arresteren.

Voor de man, de zelfverklaarde antifascist Michael Reinoehl, werd gisteren een aanhoudingsbevel uitgevaardigd door de politie van Portland. Enkele uren later werd hij opgespoord in de plaats Lacey, in de staat Washington. Toen de politie hem wilde aanhouden, zou de man volgens een overheidsfunctionaris een wapen hebben getrokken en zijn neergeschoten, meldt AP.

Eerder op de dag verscheen op Vice News nog een interview met de man. Daarin stelde hij dat hij handelde uit zelfverdediging bij de schietpartij in Portland, waarbij afgelopen weekend een aanhanger van president Trump werd gedood.

Reinoehl vertelde in het interview dat hij vreesde dat hij en een vriend zouden worden neergestoken tijdens een confrontatie op straat. "Ik had geen keus. Ik bedoel, ik had een keus. Ik had kunnen toekijken hoe ze een gekleurde vriend van mij vermoorden, maar dat was ik niet van plan."