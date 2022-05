Luiten moet leiding bij Dutch Open weer afstaan

Joost Luiten heeft op de tweede dag van het Dutch Open op Bernardus Golf in Cromvoirt de leiding weer moeten afstaan. De Rotterdammer ging rond in +3 en zakte met een totaal van -4 uit de toptien. De tweede ronde is nog in volle gang.

Luiten had maar liefst tien slagen meer nodig dan op donderdag toen hij acht birdies maakte en slechts één bogey hoefde te incasseren. De nummer 401 van de wereld kwam een dag later niet verder dan twee birdies, terwijl daar drie bogeys en een dubbele bogey tegenover kwamen te staan.

"Het was niet zo scherp als donderdag", aldus de 36-jarige toernooiwinnaar van 2013 en 2016 voor de camera van Ziggo Sport. "Het was vandaag net niet."