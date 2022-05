Fernandez klopt Bencic op Roland Garros, ook Anisimova naar vierde ronde

Belinda Bencic is in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Zwitserse, als veertiende ingeschaald in Parijs en in de onderste helft van het schema de hoogst geplaatste speelster die nog in het toernooi zat, boog met 5-7, 6-3, 5-7 voor nummer zeventien Leylah Fernandez uit Canada.

In de eerste set verzuimde Bencic bij 5-4 de set uit te serveren, maar ze pakte wel de tweede set. In de beslissende set zat het Fernandez even niet mee. Zo viel bij een dropshot de bal via de netrand de verkeerde kant op en een diepe bal van Bencic raakte nog net de achterkant van de lijn.

De 19-jarige Fernandez, in 2021 verliezend finaliste op de US Open, kwam alsnog een break voor, verspeelde die voorsprong weer, maar sloeg bij 5-5 nog een keer toe.

Anisimova door ten koste van Muchová

Amanda Anisimova vindt zich eveneens terug in de vierde ronde. De Amerikaanse, die in 2019 tot de halve finales reikte op het Franse gravel, verloor tegen Karolína Muchová de eerste set, maar zag de Tsjechische in de derde geblesseerd opgeven.