Anisimova als eerste naar derde ronde Roland Garros na opgave Muchová

Amanda Anisimova heeft de derde ronde bereikt op Roland Garros. De Amerikaanse, die in 2019 tot de halve finales reikte op het Franse gravel, verloor tegen Karolína Muchová de eerste set, maar zag de Tsjechische in de derde geblesseerd opgeven.

De eerste set was bijzonder spannend en nam liefst een kleine anderhalf uur in beslag. De setwinst leek naar de als 27ste geplaatste Anisimova te gaan, die drie keer terugkwam van een break achterstand en in de tiebreak een 5-2 voorsprong nam. Maar mede door een mislukte smash en dropshot dat z'n doel miste, ging het alsnog fout.