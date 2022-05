Verstappen weet dat dat ene rondje op zaterdag nog een stuk sneller moet

"We moeten zorgen dat we hier een optimaal resultaat neerzetten door het maximale uit de auto te halen. Ook als dat een tweede plek is."

De zevende grand prix van het seizoen begint zondag om 15.00 uur en is rechtstreeks te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Ook is de race via flitsen op NPO Radio 1 te volgen.

Net als zijn negentien concurrenten weet Verstappen dat het resultaat van de kwalificatie in Monaco cruciaal is, omdat inhalen er tijdens de race schier onmogelijk is. "Ferrari is het hele seizoen al erg sterk op zaterdag, maar we gaan het proberen. Je weet nooit hoe het hier loopt. Dit is een circuit dat kleine foutjes hard afstraft. Monaco is altijd moeilijk te voorspellen als het nog geen zondag is."

Normaal gesproken is poleposition bijna een garantie voor de zege in Monaco. Dit jaar kan het weer de zaak opschudden, want er is kans op een regenbui. Verstappen kan nog niet zeggen of dat een voordeel of nadeel is. "Het hangt van de startopstelling af. Als je pole hebt wil je een droge en saaie race. Gaat de kwalificatie mis? Dan graag nat, glad en wisselvallig. Maar deze baan is erg tricky in de regen. Je glijdt zo de muur in."

Verstappen oogt in Monaco opgewekt en zelfverzekerd. Daar is ook alle reden voor: na een moeizame seizoensstart met twee uitvalbeurten lijkt het tij gekeerd. Drie GP-zeges op rij hebben een gigantische achterstand van 46 punten veranderd in een voorsprongetje van 6 punten.