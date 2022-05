Severodonetsk omsingeld: 'stad is belangrijk, maar op economisch vlak minder'

De Oekraïense stad Severodonetsk is een van de twee steden in de regio Loegansk die nog niet in Russische handen zijn gevallen. Maar de Russen intensiveren hun aanvallen op de stad en hebben haar omsingeld. Severodonetsk is van groot symbolisch en strategisch belang, maar economisch gezien is de betekenis heel wat minder.

Naar schatting bevinden zich nog 12.000 tot 13.000 burgers in de stad, die voor de oorlog ruim 100.000 inwoners telde, meldde burgemeester Oleksandr Strjoek. Volgens hem is zo'n 60 procent van de woongebouwen in de stad verwoest. De stad was in 2014 al kort in handen van pro-Russische separatisten, maar werd weer heroverd. Na de pro-Russische inname van de stad Loegansk werden veel regionale Oekraïense overheidstaken overgeheveld naar Severodonetsk.

Dat er sinds enkele weken weer zo intensief om de stad wordt gevochten, is vooral vanwege het strategische en symbolische belang van de kleine stad, zei hoogleraar oorlogsstudies Frans Osinga eerder tegen de NOS. Volgens hem kan de belegering van Severodonetsk worden gezien als poging om de hele provincie Loegansk in te nemen.

'Kleine provinciestad'

Maar volgens historicus aan de Rijksuniversiteit Groningen en Oekraïnekenner Nicolaas Kraft van Ermel is de stad economisch gezien van weinig belang voor Oekraïne. "Het is feitelijk gezien een kleine provinciestad, geen grote stad zoals Loegansk of Charkov. Mocht de stad vallen, is dat daarom financieel gezien geen enorme ramp voor het land", zegt hij. "We hebben het niet over een economisch powerhouse. Dat geldt in bredere zin voor de hele regio Donbas. Je hebt er vooral oude industrie zoals kolenmijnen."

Dat beaamt Oost-Europadeskundige Hubert Smeets. "De economische betekenis van de Donbas is de afgelopen twintig jaar gestaag afgenomen." Voor Rusland is er dus op economisch vlak weinig te halen, denkt hij. "Hoe je het ook wendt of keert: het is een industrieel gebied uit de eerste helft van twintigste eeuw. Daar moet ongelofelijk in geïnvesteerd worden om er een economisch bloeiend gebied van te maken. Het is politiek-strategisch belangrijk, maar niet meer dan dat." Hij vergelijkt de Donbas met andere verarmde industriële regio's zoals de Borinage in België.

Wel plaatst hij de kanttekening dat in Severodonetsk ook ook een fabriek is gevestigd van het kunstmestconcern Azot. "Kunstmest is géén ouderwetse sector, maar van groot belang. Waarbij ik moet aantekenen dat ik niet weet of die Azot-fabriek in Severodonetsk na al die bombardementen nog een beetje ongeschonden overeind staat."

