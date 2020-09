Man op schoolplein Groningen overleden aan steekwond

Op een schoolplein in Groningen is vannacht een neergestoken man gevonden, die later aan zijn verwondingen is bezweken. Over de identiteit van de dode is nog niets bekend. Het steekincident heeft waarschijnlijk niets met de school te maken. De leerlingen krijgen vandaag geen les.

"Ouders die toch met hun kinderen naar school komen, worden opgevangen en bijgepraat", zegt woordvoerder Akkelys Lukkes van de school bij RTV Noord.

Een voorbijganger zag vannacht rond 00.20 uur een zwaargewonde man op het schoolplein liggen. De gewaarschuwde hulpdiensten deden nog een poging tot reanimatie, zonder succes. De man overleed even later. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. De toedracht van de steekpartij is onduidelijk, zegt de politie.

De politie doet onderzoek op het schoolplein: