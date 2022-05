Jerdy Schouten debuteert in Oranje-selectie, waarin Wijnaldum ontbreekt

Georginio Wijnaldum is er de komende weken definitief niet bij. De middenvelder van Paris Saint-Germain was bij zijn club het afgelopen seizoen nooit zeker van een basisplaats. Tijdens de laatste interlandperiode, twee maanden geleden, moest hij het doen met een invalbeurt in de oefenwedstrijd tegen Duitsland (1-1).

Schouten speelt sinds de zomer van 2019 in Italië, nadat hij de overstap had gemaakt van Excelsior. Ondanks langdurig blessureleed kwam hij in de Serie A dit seizoen tot zeventien wedstrijden, waarin hij één keer scoorde.

Jerdy Schouten is de meest opvallende speler in de selectie van het Nederlands elftal voor de Nations League-wedstrijden van komende maand. De 25-jarige middenvelder van Bologna, die niet in de voorselectie zat, is voor het eerst opgeroepen.

Ten opzichte van de dertigkoppige voorselectie ontbreken Jordy Clasie, Arnaut Danjuma, Luuk de Jong, Marten de Roon, Owen Wijndal en kersvers Conference League-winnaar Rick Karsdorp.

Bruno Martins Indi, die niet op de voorlopige lijst stond, ontving wel een uitnodiging. De verdediger van AZ maakte in 2017 voor het laatst deel uit van het Nederlands elftal.

Bondscoach Louis van Gaal doet ook een beroep op Vincent Janssen, die in oktober 2017 voor het laatst in actie kwam voor Oranje. Als spits van Monterrey kwam Janssen dit kalenderjaar in de Mexicaanse competitie in vijftien wedstrijden tot een goal en een assist. Hij meldt zich later in Zeist, omdat hij op 5 juni in het huwelijk treedt.

'In teken van WK'

Van Gaal: "Iedereen weet dat alles al in het teken staat van het komende WK. Er is straks weinig tijd om ons voor te bereiden, dus moeten we de beschikbare tijd maximaal benutten. Alleen deze periode en in september hebben we nog de kans nieuwe spelers aan het werk te zien. Daarom kies ik nu voor Martins Indi, Schouten en Janssen."

"Zij zijn interessante spelers, die ik graag van dichtbij wil meemaken tijdens een trainingskamp, hoewel ik sommigen natuurlijk al ken. Ik wil wel benadrukken dat iedereen bij ons in beeld blijft, ook de spelers die nu geen uitnodiging hebben gekregen."

Nations League van start

Oranje begint komende week aan een nieuwe editie van de Nations League. Op 3 juni wacht een uitwedstrijd tegen België, vijf dagen later is Wales de tegenstander in Cardiff. Op 11 juni neemt Nederland het in De Kuip op tegen Polen en drie dagen later volgt in datzelfde stadion het tweede duel met Wales.

De Nations League-wedstrijden, waarvan er in september nog twee op het programma staan, gelden dus eveneens als voorbereiding op het wereldkampioenschap in Qatar. Voor het Nederlands elftal begint het WK op maandag 21 november met de eerste groepswedstrijd tegen Senegal.