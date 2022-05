Eredivisiesamenvattingen ook komende drie seizoenen te zien bij de NOS

De samenvattingen van de eredivisie zijn ook de komende drie jaar bij de NOS te zien. De aflopende verbintenis met Eredivisie Media & Marketing (EMM) is verlengd en loopt nu tot en met het seizoen 2024/2025. Hetzelfde geldt voor de live-verslaggeving op de radio bij NOS Langs de Lijn.

Dat betekent dat de NOS ook de komende seizoenen op vrijdag, zaterdag en zondag NOS Studio Sport Eredivisie op televisie uitzendt, met samenvattingen en nabeschouwingen van alle wedstrijden. En ook online zullen de beelden terug te vinden zijn. Het voetbalweekend wordt traditioneel afgesloten in NOS Studio Voetbal op zondagavond.

'Eredivisiebaken'

Gerard Timmer, algemeen directeur van de NOS, is uiteraard blij met de nieuwe overeenkomst. "De eredivisie is en blijft de belangrijkste competitie voor de Nederlandse voetballiefhebber. Met onze uitzendingen bereiken we wekelijks zo'n vier miljoen mensen. Die belangstelling geeft de relevantie aan die het logisch maakt dat we als NOS en publieke omroep ook de komende drie seizoenen voor het Nederlands publiek het eredivisiebaken zijn."