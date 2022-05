Rotterdam in 2026 opnieuw gastheer van de WK turnen

De wereldkampioenschappen turnen worden in 2026 voor de derde keer in Nederland gehouden. Dat heeft de internationale gymnastiekbond (FIG) vrijdag bekendgemaakt.

Net als in 1987 en 2010 zal het evenement in de Rotterdamse Ahoy plaatsvinden. "We zijn enorm vereerd en trots dat we de WK turnen in 2026 mogen verwelkomen. Als vierde sport van Nederland hebben wij ons ten doel gesteld om de sport meer en beter naar de mensen toe te brengen", aldus turnbond KNGU.

De WK zullen in 2026 van 17 tot en met 25 oktober worden gehouden.