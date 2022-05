Ajax en Bayern bereiken akkoord: Gravenberch vertrekt naar München

Ajacied Ryan Gravenberch maakt een transfer naar Bayern München. De 20-jarige middenvelder tekent een contract voor vijf jaar bij de Duitse landskampioen, die een transfersom van maximaal 24,5 miljoen euro betaalt aan Ajax.

Gravenberch, die bij Ajax nog een contract had tot medio 2023, volgt ploeggenoot Noussair Mazraoui naar München. Mazraoui vertrekt deze zomer transfervrij uit Amsterdam. Eerder deze week tekende de rechtsback een overeenkomst voor vier seizoenen bij Bayern.

Jongste Ajax-debutant ooit

Nadat hij in Amsterdam de jeugdopleiding had doorlopen, werd Gravenberch in september 2018 de jongste debutant ooit bij Ajax, toen hij met 16 jaar en 130 dagen als invaller in actie kwam tegen PSV. Hij speelde in totaal 103 officiële wedstrijden voor Ajax, scoorde twaalf keer en gaf dertien assists.

Gravenberch, die met Ajax drie keer landskampioen werd, heeft inmiddels ook tien interlands achter zijn naam.