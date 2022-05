Voetganger overleden na aanrijding in Oudenhoorn, man (33) aangehouden

In het Zuid-Hollandse Oudenhoorn is gisteravond een 53-jarige vrouw om het leven gekomen bij een aanrijding met een auto. De automobilist is doorgereden. De politie hield later een 33-jarige man uit Oudenhoorn aan, toen hij zich vanochtend meldde op het bureau.

De vrouw uit Middelharnis liep rond 22.15 uur samen met haar man langs de Dorpsweg in de berm. Ze liepen volgens de politie richting het centrum van Oudenhoorn. Een langsrijdende auto raakte de vrouw waardoor ze in de sloot belandde. Omstanders haalden haar uit het water waarna ze naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar overleed zij aan haar verwondingen.

Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden gisteravond in de berm van de Dorpsweg veel auto's geparkeerd vanwege een evenement in Oudenhoorn.

Trekkerbestuurder gezocht

De aangehouden verdachte wordt verhoord. Volgens een politiewoordvoerder is zijn auto met beschadigingen in beslag genomen.

Verder roept de politie getuigen op zich te melden. Zo is men op zoek naar de bestuurder van een trekker die kort na het ongeluk voorbijreed. De echtgenoot van het slachtoffer probeerde de trekker tegen te houden om de bestuurder om hulp te vragen, maar dat lukte niet. "Hij is misschien een belangrijke getuige", aldus de politie.