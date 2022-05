Basketballers Golden State Warriors na twee seizoenen terug in NBA-finale

Daarmee bracht Golden State de eindstand in de finaleserie van de Western Conference op 4-1. In de nationale finale, die vanaf 2 juni wordt gespeeld, is Miami Heat of Boston Celtics de tegenstander. Boston staat in de finale in het oosten met 3-2 voor.

De basketballers van Golden State Warriors hebben voor de zesde keer in acht jaar de finale van de NBA bereikt. De kampioen van 2015, 2017 en 2018 won in San Francisco het vijfde duel in de best-of-sevenserie met 120-110 van Dallas Mavericks.

DUB NATION STAND UP The Golden State Warriors are Western Conference Champions pic.twitter.com/b9AnekuRWw

Onder leiding van Kerr, die sinds 2014 werkzaam is bij Golden State, verloren de Warriors nog nooit een serie in de play-offs van het westen. "Dat is best bijzonder", zei Kerr. "Het is zó moeilijk om de 'Finals' te halen. Het is uitputtend, stressvol, vermoeiend, emotioneel; alles van dat. We moesten er als een gek voor vechten, we zijn zo blij dat het weer gelukt is."

Tirade tegen wapenwetgeving

Kerrs gedachten gingen deze week niet alleen uit naar basketbal. Hij schoof dinsdag, de dag waarop bij een aanslag op een basisschool in Texas negentien kinderen en twee volwassenen werden gedood, hevig geëmotioneerd en zichtbaar kwaad aan bij een persconferentie.

Nadat hij had gemeld dat hij het niet over basketbal wilde hebben, ontstak Kerr in een tirade tegen de wapenwetgeving in de Verenigde Staten. "Elke keer bieden we de familie onze condoleances aan en houden we een minuut stilte voor de wedstrijd. Ik word moe van al die minuten stilte. Het is genoeg geweest", brieste hij.